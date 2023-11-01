Буквально 27 октября россияне атаковали пожарную часть в Изюме и ранили спасателей. В этот раз враг вечером 31 октября ударил по части ГСЧС в Изюмском районе.
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Что известно об атаке россиян по помещению ГСЧС
Вчера вечером (31 октября – 24 Канал) враг в очередной раз атаковал территорию Изюмского района. В результате повреждения получило здание пожарной части,
– заявили спасатели.
Они объяснили, что, к счастью, люди не пострадали.
Последствия атаки на Изюмский район / Фото ГСЧС
Россияне ударили ракетой по пожарной части в Изюме
- Ночью против 27 октября российские оккупанты атаковали Изюм Харьковской области. Оккупанты ударили по пожарной части ракетой.
- В Министерстве внутренних дел сообщили, что 8 спасателей пострадали. Из них четверо – в больнице в состоянии средней тяжести, другие – лечились дома.
- Кроме того, повреждения получило само здание и 13 единиц техники работников ГСЧС.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно известно – враг атаковал с ЗРК С-300.