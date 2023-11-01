Буквально 27 жовтня росіяни атакували пожежну частину в Ізюмі та поранили рятувальників. Цього разу ворог ввечері 31 жовтня вдарив по частині ДСНС в Ізюмському районі.
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Що відомо про атаку росіян по приміщенню ДСНС
Вчора ввечері (31 жовтня – 24 Канал) ворог вчергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини,
– заявили рятувальники.
Вони пояснили, що, на щастя, люди не постраждали.
Наслідки атаки на Ізюмський район / Фото ДСНС
Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі
- Вночі проти 27 жовтня російські окупанти атакували Ізюм Харківської області. Окупанти вдарили по пожежній частині ракетою.
- У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 8 рятувальників постраждало. З них четверо – у лікарні у стані середньої важкості, інші – лікувались вдома.
- Окрім того, пошкоджень зазнала сама будівля та 13 одиниць техніки працівників ДСНС.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що попередньо відомо – ворог атакував із ЗРК С-300.