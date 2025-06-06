Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Как состоялось прощание с погибшей семьей в Прилуках

В Прилуках 6 июня в последний путь провели 46-летнюю Викторию Лебедь, ее 27-летнюю дочь Дарью Шигиду и годовалого внука Михаила.

Церемония прощания с погибшей семьей началась возле дома семьи, куда попал российский ударный дрон-камикадзе "Шахед".

Погибшими оказалась семья начальника одной из пожарных частей города Прилуки Александра Лебедя. Это были его жена, дочь и годовалый внук.

Начальник 5-го пожарно-спасательного отряда Игорь Федоренко рассказал, что Александр с женой вместе с 1996 года. Мужчины учились в Харькове и спасатель еще женился на Виктории, будучи курсантом.

С Викторией жил эти все годы. Очень хорошая семья. Родились дети – Дарья, Екатерина. Он им так радовался, радовался. Когда Дарья вышла замуж, он хотел стать дедом и так получилось, что в 2024 году он стал дедом. Как он радовался – это надо было видеть. Он души не чаял в этом внуке,

– подчеркнул Федоренко.

Он также отметил, что с Александром знаком более 30 лет. В ночь на 5 июня он как раз был на дежурстве.

Именно Александр, по словам Игоря, инструктирует личный состав, а также сам возглавляет подразделение во время работы в чрезвычайных ситуациях – в прилетах.

"Он, в принципе, ехал, как на обычный пожар, но так случилось, что приехал и увидел, что это его дом. Когда увидел это пожарище – это было прямое попадание "Шахеда" в его дом, он не знал что делать. Это очень тяжелая потеря для него лично и для нас, потому что эта семья для нас очень близкая", – отметил начальник пожарно-спасательного отряда.

В Прилуках попрощались с погибшей семьей от российской атаки 5 июня / Фото Суспильного

На прощание с семьей съехались пожарные со всего Прилуцкого гарнизона. Также, кроме родных и знакомых, пришли полицейские.

Известно, что Дарья Шигида с 2020 года служила в патрульной полиции Киева. Последний год Дарья Шигида находилась в декретном отпуске и приехала вместе с сыном в гости к родителям.

Это очень хорошая, спокойная, уравновешенная девушка. Жаль, что такое случилось. Очень сочувствую ее семье. Мы и мужа ее – Сашу, хорошо знаем. Они хорошо жили. Это хорошая, культурная семья. Прекрасные дети – девушки. Они очень радовались, что у них внук родился. Это просто горе,

– рассказала Виктория Чубата, одноклассница мамы Дарьи.

На прощание с семьей, кроме цветов, также несли игрушки. Похоронили семью на местном кладбище.