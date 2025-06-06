Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми "Мене притиснуло, рятуй мене": три покоління однієї родини загинули від удару по Прилуках

Як відбулося прощання з загиблою родиною у Прилуках

У Прилуках 6 червня в останню путь провели 46-річну Вікторію Лебідь, її 27-річну доньку Дарину Шигиду та однорічного онука Михайла.

Церемонія прощання з загиблою родиною розпочалася біля будинку родини, куди поцілив російський ударний дрон-камікадзе "Шахед".

Загиблими виявилася родина начальника однієї з пожежних частин міста Прилуки Олександра Лебедя. Це були його дружина, дочка та однорічний онук.

Начальник 5-го пожежно-рятувального загону Ігор Федоренко розповів, що Олександр з дружиною разом з 1996 року. Чоловіки навчалися в Харкові й рятувальник ще одружився з Вікторією, бувши курсантом.

З Вікторією жив ці всі роки. Дуже гарна сім'я. Народилися діти – Дарина, Катерина. Він їм так радів, тішився. Коли Дарина вийшла заміж, він хотів стати дідом і так вийшло, що у 2024 році він став дідом. Як він радів – це треба було бачити. Він душі не чув у цьому онуці,

– підкреслив Федоренко.

Він також зазначив, що з Олександром знайомий понад 30 років. У ніч на 5 червня він якраз був на чергуванні.

Саме Олександр, за словами Ігоря, інструктує особовий склад, а також сам очолює підрозділ під час роботи в надзвичайних ситуаціях – у прильотах.

"Він, в принципі, їхав, як на звичайну пожежу, але так сталося, що приїхав і побачив, що це його будинок. Коли побачив це згарище – це було пряме попадання "Шахеда" в його будинок, він не знав що робити. Це дуже тяжка втрата для нього особисто і для нас, бо ця родина для нас дуже близька", – наголосив начальник пожежно-рятувального загону.

У Прилуках попрощалися з загиблою родиною від російської атаки 5 червня / Фото Суспільного

На прощання з родиною з'їхалися пожежники зі всього Прилуцького гарнізону. Також, окрім рідних та знайомих, прийшли поліцейські.

Відомо, що Дарина Шигида з 2020 року служила в патрульній поліції Києва. Останній рік Дарина Шигида перебувала у декретній відпустці та приїхала разом із сином у гості до батьків.

Це дуже гарна, спокійна, врівноважена дівчина. Шкода, що таке трапилось. Дуже співчуваю її сім'ї. Ми й чоловіка її – Сашу, гарно знаємо. Вони гарно жили. Це гарна, культурна сім'я. Прекрасні діти – дівчата. Вони дуже раділи, що у них онук народився. Це просто горе,

– розповіла Вікторія Чубата, однокласниця мами Дарини.

На прощання з родиною, окрім квітів, також несли іграшки. Поховали родину на місцевому кладовищі.