Про це пише 24 Канал з посиланням на главу МЗС України Ігоря Клименка, Національну поліцію України та Володимира Зеленського.

До теми Великі пожежі, руйнування, серед загиблих дитина: головне про масований удар ворога по Прилуках

Що відомо про загиблу родину у Прилуках

Серед 5 загиблих у Прилуках внаслідок нічної атаки були 3 людини з родини начальника місцевої пожежної частини. За даними Ігоря Клименка, ворожий дрон влучив у будинок, коли там перебували жінка рятувальника, його донька та онук.

Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога,

– сказав міністр.

Володимир Зеленський наголосив, що рятувальник прибув ліквідовувати наслідки ворожої атаки просто до свого дому. Там він уже і дізнався жахливі новини про загибель рідних.



Загиблі дружина (ліворуч) та донька (праворуч) рятувальника у Прилуках після атаки / Фото "Свої.Кривий Ріг"

У Нацполіції розповіли, що загиблою дівчиною була Дарина Шигида. Вона працювала патрульною поліцейською, разом із нею загинув її маленький синочок, якому був лише рік, та її мама.

"Дарина приєдналася до лав поліції у Києві у 2020 році. Сильна, світла та щира. Вона була вірна присязі, справедлива, з глибоким відчуттям обов'язку – саме такою її запам'ятають колеги та всі, хто знав її", – розповіли правоохоронці.



Дарина Шигида працювала патрульною поліцейською до загибелі / Фото "Свої.Кривий Ріг"

У поліції підкреслили, що Дарина мріяла стати поліцейською та мала до цього покликання. ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям, а її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі.

Про втрату також повідомили й у Прилуцькому ліцеї №6. У фейсбук-сторінці навчального закладу написали, що Дарина була їхньою випускницею.

5 червня Даша Шигида, її однорічний синочок та мама загинули внаслідок російської атаки. Легких хмаринок…Біль, страх, розпач, злість... Місто в скорботі…

– написали у ліцеї.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині загиблих Дарині Шигиди, її мами та синочка внаслідок ворожої атаки по Прилуках 5 червня.