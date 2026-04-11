Снова под ударом станция "Крымская" и не только: ночью Россию атаковали почти 100 дронов

Россию в ночь на 11 апреля 2026 года атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели в Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской и Калужской областях.

Оккупанты заявили, что БпЛА также атаковали территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно об атаке БпЛА по России?

Российские СМИ сообщили о массированной атаке беспилотника. Оккупанты отметили, что в течение ночи силы ПВО якобы уничтожили 99 дронов.

На Брянщине местный губернатор сообщил о якобы сбитии 10 БпЛА, а губернатор Ростовской области рассказал о "сбитии" более десятка воздушных целей.

Около 10 взрывов услышали оккупанты в Геленджике и Крымском районе Краснодарского края. По слова местных жителей, в 3 ночи город атаковали БпЛА, а вся информация о последствиях уточняется.\

Вероятно, целью для дронов стала ЛПДС "Крымская" – линейная производственно-диспетчерская станция в составе вражеской нефтепроводной системы, принадлежащей "Транснефти".

Напомним, что, что источники 24 Канала сообщили, что предприятие АО "Стрела" в Брянской области России, производящее дроссели для крылатых ракет, было атаковано несколько раз. После последней атаки 31 марта 2026 года, работу предприятия было приостановлено из-за "негативных событий в регионе".

