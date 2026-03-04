Около 20 взрывов прогремели над городами Саратов и Энгельс, из которых россияне атакуют Украину

В российских городах Саратов и Энгельс прогремела серия взрывов. По словам местных жителей, в небе работала противовоздушная оборона, которая якобы отражала атаку беспилотников.

Сейчас официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало, пишут росСМИ.

Что известно об атаке?

В ночь на 4 марта взрывы были слышны над российскими городами Саратов и Энгельс. По словам жителей, в течение примерно 30 минут в разных районах городов прозвучало от 17 до 20 громких звуков. Некоторые очевидцы утверждают, что после взрывов в небе несколько раз появлялись яркие вспышки света.

Местные жители также сообщают, что беспилотники якобы двигались на низкой высоте. Часть воздушных целей, по их словам, была замечена со стороны реки Волги. В небе были видимы вспышки, а в городе раздавалась сирена воздушной тревоги.

Российские источники утверждают, что по воздушным целям работала противовоздушная оборона. По их версии, силы ПВО якобы отражали атаку беспилотников.

Однако по состоянию на данный момент официальных сообщений от местных властей по количеству сбитых дронов, возможных повреждений инфраструктуры или пострадавших нет. Информация уточняется.

Город Энгельс известен тем, что поблизости расположена авиабаза стратегической авиации России, которая неоднократно становилась объектом атак беспилотников в течение полномасштабной войны. Саратов также является важным промышленным и логистическим центром Поволжья, где расположены предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты военной инфраструктуры.

Кроме того, вместе с соседним Энгельсом город формирует стратегический узел региона, в частности из-за близости к военному аэродрому, который имеет значение для дальней авиации России.

