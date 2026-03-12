Как и обещали: в Туле взрывная активность в районе завода

В российской Туле произошел масштабный пожар на территории стратегического предприятия. Речь идет о Косогорском металлургическом заводе, где, по предварительным данным, вспыхнуло сильное возгорание.

В сети распространяют фото и видео с большим столбом дыма, который видно издалека. Об этом сообщает Exilenova+.

Смотрите также Сирена не сработала, взрывов были десятки: после атаки горит НПЗ в Тихорецке

Что известно о пожаре на заводе в Туле?

По предварительной информации, пожар возник 11 марта на территории промышленного предприятия в Туле. Сообщается, что возгорание произошло на Косогорском металлургическом заводе – одном из известных предприятий металлургической отрасли региона.

Впоследствии появились кадры, на которых видно сильное пламя и густой черный дым. Местные жители сообщают о масштабном пожаре в районе промышленной зоны города.

Пока официальной информации о причинах возгорания или возможных повреждениях предприятия российские власти не обнародовали. Данные о пострадавших также пока не сообщались.

Последствия пожара в Туле / Фото Exilenova+

Почему Косогорский металлургический завод является важным для России?

Косогорский металлургический завод расположен в Туле и является одним из крупных предприятий металлургической промышленности региона. Его основали еще в конце 19 века.

Предприятие специализируется на производстве чугуна, ферросплавов и различных видов промышленного литья, которые часто используются в отраслях промышленности.

На заводе работают сотни людей, а продукция используется как в гражданской индустрии, так и в машиностроении. Из-за масштабов производства предприятие считается важным для экономики региона.

Минобороны Украины ранее советовало Туле приготовиться