Как и обещали: в Туле взрывная активность в районе завода
- В Туле произошел масштабный пожар на территории Косогорского металлургического завода, заметны столбы дыма и пламени.
- Предприятие является важным для региона, специализируется на производстве чугуна и ферросплавов.
В российской Туле произошел масштабный пожар на территории стратегического предприятия. Речь идет о Косогорском металлургическом заводе, где, по предварительным данным, вспыхнуло сильное возгорание.
В сети распространяют фото и видео с большим столбом дыма, который видно издалека. Об этом сообщает Exilenova+.
Смотрите также Сирена не сработала, взрывов были десятки: после атаки горит НПЗ в Тихорецке
Что известно о пожаре на заводе в Туле?
По предварительной информации, пожар возник 11 марта на территории промышленного предприятия в Туле. Сообщается, что возгорание произошло на Косогорском металлургическом заводе – одном из известных предприятий металлургической отрасли региона.
Впоследствии появились кадры, на которых видно сильное пламя и густой черный дым. Местные жители сообщают о масштабном пожаре в районе промышленной зоны города.
Пока официальной информации о причинах возгорания или возможных повреждениях предприятия российские власти не обнародовали. Данные о пострадавших также пока не сообщались.
Последствия пожара в Туле / Фото Exilenova+
Почему Косогорский металлургический завод является важным для России?
Косогорский металлургический завод расположен в Туле и является одним из крупных предприятий металлургической промышленности региона. Его основали еще в конце 19 века.
Предприятие специализируется на производстве чугуна, ферросплавов и различных видов промышленного литья, которые часто используются в отраслях промышленности.
На заводе работают сотни людей, а продукция используется как в гражданской индустрии, так и в машиностроении. Из-за масштабов производства предприятие считается важным для экономики региона.
Минобороны Украины ранее советовало Туле приготовиться
Ранее Министерство обороны Украины уже иронично упоминало российские регионы Тулу и Брянск в своих сообщениях. В соцсетях оборонного ведомства публиковали сообщения, в которых шутили по поводу частых инцидентов и взрывов в этих областях.
Ракеты ударили по заводу "Кремний Эл" в Брянске. В другом российском городе – Туле – заявили, что они "с вами (с Брянском, – 24 Канал)". На это шутливо ответил аккаунт Минобороны Украины – "ну раз "с вами", то и Туле оформим".