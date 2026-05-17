17 мая, 20:18
Вражеские дроны с разных направлений заходят на Украину: где есть опасность

Вероника Соцкова

В нескольких регионах Украины зафиксирована активность вражеских воздушных целей. Ситуация в воздушном пространстве остается динамичной, поэтому угроза для отдельных областей сохраняется.

О том, где сейчас летят вражеские беспилотники, раздается воздушная тревога оперативно сообщает 24 Канал.

Где летели вражеские дроны?

20:53, 17 мая

Несколько групп БпЛА на севере и юге Черниговщины – курсом на Славутич, Гончаровское, Прилуки.

БпЛА на севере Киевщины курсом на Чернобыль.

20:39, 17 мая

Новая группа БпЛА из Белгородской области – на Харьковщину.

20:16, 17 мая

20:15, 17 мая

Группа БпЛА из Курской области движется на Сумщину.

БпЛА на западе Сумщины – курсом на Черниговщину.

20:15, 17 мая

БпЛА на Запорожье с запада.

20:13, 17 мая

Группа БпЛА движется на Днепр с юго-запада.

БпЛА – на Конотоп с востока.

