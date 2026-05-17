Вражеские дроны с разных направлений заходят на Украину: где есть опасность
В нескольких регионах Украины зафиксирована активность вражеских воздушных целей. Ситуация в воздушном пространстве остается динамичной, поэтому угроза для отдельных областей сохраняется.
О том, где сейчас летят вражеские беспилотники, раздается воздушная тревога оперативно сообщает 24 Канал.
Где летели вражеские дроны?
Несколько групп БпЛА на севере и юге Черниговщины – курсом на Славутич, Гончаровское, Прилуки. БпЛА на севере Киевщины курсом на Чернобыль. Новая группа БпЛА из Белгородской области – на Харьковщину. Группа БпЛА из Курской области движется на Сумщину. БпЛА на западе Сумщины – курсом на Черниговщину. БпЛА на Запорожье с запада. Группа БпЛА движется на Днепр с юго-запада. БпЛА – на Конотоп с востока.
