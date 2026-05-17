Про те, де зараз летять ворожі безпілотники, лунає повітряна тривога оперативно повідомляє 24 Канал.

Де летіли ворожі дрони?

20:16, 17 травня

Група БпЛА з Херсонщини – курсом на Нікополь.

БпЛА на Дніпро, Запоріжжя з півдня.

БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на Гончарівське.

20:15, 17 травня

Група БпЛА з Курської області рухається на Сумщину.

БпЛА на заході Сумщини – курсом на Чернігівщину.

20:15, 17 травня

БпЛА на Запоріжжя із заходу.

20:13, 17 травня

Група БпЛА рухається на Дніпро з південного заходу.

БпЛА – на Конотоп зі сходу.