Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в разговоре с 24 Каналом рассказал, что баллистика остается для противника самым эффективным средством поражения, против которого традиционные средства ПВО наименее действенны.

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О вероятности сбивания баллистики и тактике противника

Когда летит баллистика, по словам Лакийчука, шансы сбить ее – 50 на 50. Он отметил, что если ракету удается сбить, то уничтожить ее части в воздухе невозможно, обломки от нее продолжают лететь по баллистической траектории.

"Очень сложно противодействовать такой атаке в комбинации применения баллистического оружия. После атаки "Шахедами" за считанные минуты после отбоя тревоги полетели ракеты. Это была продуманная врагом схема. Есть недостаток средств ПВО, особенно противоракетной обороны для отражения баллистических целей", – отметил Лакийчук.

Тактика применения беспилотников для отвлечения украинской ПВО с последующим ударом баллистическими или сверхзвуковыми крылатыми ракетами, со слов Лакийчука, остается для врага наиболее действенной.

Он отметил, что украинские военные тоже используют такую тактику и напомнил удар по российской нефтебазе в Ростовской области.

Россияне делают так же, но с одним только отличием: они наносят удары по жилой застройке. Всегда так было: Кременчуг, Винница, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Киев, не говоря уже о прифронтовых городах (Харьков, Запорожье и т.д.),

– озвучил Лакийчук.

Напомним, в ночь на 18 января Россия запустила по Украине 39 "Шахедов" и беспилотники-имитаторы, а также применила 4 баллистические ракеты "Искандер-М", запустив их из Воронежской и Брянской областей.

В результате удара по Киеву погибли люди, частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и водопровод. В Запорожье также есть повреждения ряда объектов, в частности жилые дома, транспорт. В городе продолжаются поисковые работы, известно о 3 пропавших без вести, 10 человек получили ранения.