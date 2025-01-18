Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в розмові з 24 Каналом розповів, що балістика залишається для противника найефективнішим засобом ураження, проти якого традиційні засоби ППО найменш дієві.

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Про ймовірність збиття балістики й тактику противника

Коли летить балістика, зі слів Лакійчука, шанси збити її – 50 на 50. Він зауважив, що якщо ракету вдається збити, то знищити її частини в повітрі неможливо, уламки від неї продовжують летіти по балістичній траєкторії.

"Дуже складно протидіяти такій атаці в комбінації застосування балістичної зброї. Після атаки "Шахедами" за лічені хвилини після відбою тривоги полетіли ракети. Це була продумана ворогом схема. Є нестача засобів ППО, особливо протиракетної оборони для відбиття балістичних цілей", – зазначив Лакійчук.

Тактика застосування безпілотників для відволікання української ППО з наступним ударом балістичними або надзвуковими крилатими ракетами, зі слів Лакійчука, залишається для ворога найбільш дієвою.

Він зауважив, що українські військові теж використовують таку тактику і нагадав удар по російській нафтобазі в Ростовській області.

Росіяни роблять так само, але з однією тільки відмінністю: вони завдають ударів по житловій забудові. Завжди так було: Кременчук, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Київ, не кажучи вже про прифронтові міста (Харків, Запоріжжя тощо),

– озвучив Лакійчук.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня Росія запустила по Україні 39 "Шахедів" і безпілотники-імітатори, а також застосувала 4 балістичні ракети "Іскандер-М", запустивши їх з Воронезької та Брянської областей.

Внаслідок удару по Києву загинули люди, частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та водогін. У Запоріжжі також є пошкодження низки об'єктів, зокрема житлові будинки, транспорт. В місті тривають пошукові роботи, відомо про 3 зниклих безвісти, 10 людей отримали поранення.