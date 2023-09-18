Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, что Украине необходимо наращивать ПВО и авиацию. Он подчеркнул, что самолеты – это ключевое. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Мощные взрывы и атака Подунавья: все, что известно о ночном обстреле Украины 18 сентября
Как бороться с вражеской авиацией
Юрий Игнат сказал, что Украине нужны самолеты F-16, которые бы не уступали по тактико-техническим характеристикам российской авиации.
Сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации – нетипичное большое количество бортов в ночное время находилось в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, атаковавшая Украину крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой,
– рассказал он.
Игнат отметил, что F-16 не должны уступать российские самолеты по тактико-техническим характеристикам, а наоборот – должны преобладать, чтобы отогнать их как можно дальше от границ.
Он также рассказал, что россияне наращивают ударные БПЛА и Украина будет делать то же самое, ведь это очень эффективное оружие. Именно поэтому в Украине увеличивается производство дронов разных типов.
Что известно об атаке Украины 18 сентября
- Ночью 18 сентября россияне атаковали Украину 24 ударными дронами "Шахед" и 17 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- Силы ПВО уничтожили все ракеты в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей. Также были сбиты 18 ударных дронов.
- Известно, что оккупанты попали в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины в Одесской области. К счастью, никто не пострадал.
- В Николаевской области обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания. Люди не пострадали.
- В Хмельницкой области в результате сбития ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домах. Произошло падение обломков и 2 взрыва на территории производственного предприятия. Также обломками поврежден железнодорожный путь.