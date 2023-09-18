Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сказав, що Україні необхідно нарощувати ППО та авіацію. Він наголосив, що літаки – це ключове. Про це пише 24 Канал.

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Як боротися з ворожою авіацією

Юрій Ігнат сказав, що Україні потрібні літаки F-16, які не поступалися б за тактико-технічними характеристиками російській авіації.

Сьогодні вночі була безпрецедентна кількість авіації – нетипового велика кількість бортів в нічний час перебували в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну крилатими ракетами та шахедами. Активність авіації була високою,

– розповів він.

Ігнат зазначив, що F-16 не повинні поступатися російським літакам за тактико-технічними характеристиками, а навпаки – повинні переважати, щоб відігнати їх якомога далі від кордонів.

Він також розповів, що росіяни нарощують ударні БпЛА й Україна буде робити теж саме, адже це дуже ефективна зброя. Саме тому в Україні збільшується виробництво дронів різних типів.

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