В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш прокомментировал мощную работу зенитно-ракетных войск 19 апреля. Об этом пишет 24 Канал
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19 апреля состоялось выдающееся событие для украинских сил ПВО
Ночью враг массированно атаковал Украину дронами и ракетами. Выдающимся событием сало то, что зенитно-ракетные войска смогли ликвидировать 2 ракеты X-22, которые ранее было сложно поражать.
Он добавил, что кроме этого были сбиты и 11 из 12 ракет Х-59 и Х-69. Евлаш отметил, что это первая атака, которая проводилась с применением такого количества этих ракет.
Также Илья Евлаш прокомментировал сбитие Ту-22. Представитель Воздушных сил отметил, что это переломный момент для российских летчиков, которые будут понимать, что даже на большой дистанции – они могут быть поражены. И ни одна их такая атака, террор мирного населения, не останется безнаказанным.
Что известно о террористическом обстреле России 19 апреля
- В ночь на 19 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА.
- В общем враг применил 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников.
- В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей: 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555, 14 "Шахедов", 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 и 2 крылатые ракеты Х-22.
- Больше всего от атаки пострадала Днепропетровская область, по которой враг выпустил большинство ракет и беспилотников.
- В Днепре и области повреждены здания, включая пятиэтажку, объекты Укрзализныци, автовокзал, и инфраструктурные объекты.
- К сожалению, 7 человек погибли, еще 35 получили ранения.