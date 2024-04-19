В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував потужну роботу зенітно-ракетних військ 19 квітня. Про це пише 24 Канал
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19 квітня відбулась визначна подія для українських сил ППО
Вночі ворог масовано атакував Україну дронами та ракетами. Визначною подією сало те, що зенітно-ракетні війська змогли ліквідувати 2 ракети X-22, які раніше було складно уражати.
Він додав, що крім цього були збиті й 11 з 12 ракет Х-59 та Х-69. Євлаш зазначив, що це перша атака, яка проводилась з застосуванням такої кількості цих ракет.
Також Ілля Євлаш прокоментував збиття Ту-22. Речник Повітряних сил зазначив, що це переломний момент для російських льотчиків, які будуть розуміти, що навіть на великій дистанції – вони можуть бути уражені. І жодна їхня така атака, терор мирного населення, не залишиться безкарним.
Що відомо про терористичний обстріл Росії 19 квітня
- У ніч на 19 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.
- Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників.
- В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей: 2 крилаті ракети Х-101/Х-555, 14 "Шахедів", 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 2 крилаті ракети Х-22.
- Найбільше від атаки постраждала Дніпропетровська область, по якій ворог випустив більшість ракет і безпілотників.
- У Дніпрі та області пошкоджено будівлі, включаючи п'ятиповерхівку, об'єкти Укрзалізниці, автовокзал, та інфраструктурні об'єкти.
- На жаль, 7 людей загинули, ще 35 зазнали поранень.