Враг атаковал пятиэтажку в городе – здание частично разрушено. В целом в результате российского террора области есть погибшие и более 30 раненых.

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Ликвидация последствий

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 16:19 сообщил, что спасатели достали из-под завалов дома в Днепре тело женщины. В то же время продолжаются поиски еще одного человека.

Теперь, по уточненной информации, в целом по области – 7 погибших. И 35 пострадавших,

– сообщил Лысак.

Россияне ударили по дому в Днепре / Сергей Лысак

Что известно об атаке