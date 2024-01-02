Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что люди в регионе уцелели. К сожалению, 31 декабря в Смеле на Черкасщине в результате вражеских обстрелов погибла женщина.
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Какие последствия ночной и утренней атаки врага
Сутки у нас начались с затяжных тревог. Сначала массированная атака дронами, дальше ракетами. Враг продолжает кровавый террор Украины. Впрочем, наши защитники – титаны!
– отметил глава ОВА.
По его словам, в области во время последних тревог украинские военные сумели сбить:
- 7 "Шахедов";
- две вражеские ракеты.
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заверил, что люди уцелели и это самое главное.
"Предварительно без разрушений, обследование территории продолжается. Работают следственно-оперативные группы", – заверил чиновник.
Он призвал людей не игнорировать предупреждение об опасности.
Что известно о массированной атаке России по Украине
- Россия в ночь на 2 января атаковала Украину "Шахедами". Враги запустили по разным регионам 35 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Наши военные сбили все вражеские дроны.
- Уже на рассвете на рубеже пуска ракет вышли 16 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они атаковали Украину 70 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55.
- Впоследствии, ориентировочно в 7:30 враги запустили 10 "Кинжалов" из истребителей МиГ-31К. Далее зафиксировали пуски с моря трех "Калибров", с севера – 12 ракет летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.
- Также из самолетов тактической авиации Су-35 – 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.
- Наши военные сбили все "Кинжалы" и "Калибры", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.4
- К сожалению, в результате вражеских обстрелов в Киеве двое погибших и 49 раненых, в Харькове – один человек погиб и 45 раненых, из них 4 – дети.