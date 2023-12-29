Сначала сообщили, что в результате российской террористической атаки пострадали 6 человек. Впоследствии количество раненых возросло до 8 человек. По состоянию на 17:15 известно уже о 9 пострадавших. Среди них – ребенок.

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Идет ликвидация последствий ракетного удара по Смеле. По предварительной информации, поврежден 51 дом. Обследование продолжается,

– говорится в сообщении.

Игорь Табурец – начальник Черкасской ОВА – сообщил, что в местной школе развернут штаб по оперативному реагированию. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В настоящее время обустраивают места для размещения жителей поврежденных домов. Людей снабжают питанием и предметами первой необходимости.

Что известно о ракетной атаке 29 декабря

Российские оккупанты 29 декабря совершили самую массированную атаку. Враг в который раз атаковал гражданских. По состоянию на вечер известно по меньшей мере о 26 погибших. Кроме того, пострадали более 100 человек. Среди них есть дети. Кроме того, в Киеве и Запорожье под завалами еще могут находиться люди. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Повреждены десятки жилых домов. Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по Украине. Врагу не удастся реализовать никаких планов.