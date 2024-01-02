Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що люди в регіоні вціліли. На жаль, 31 грудня в Смілі на Черкащині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

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Які наслідки нічної та ранкової атаки ворога

Доба в нас почалась із затяжних тривог. Спершу масована атака дронами, далі – ракетами. Ворог продовжує кривавий терор України. Утім наші оборонці – титани!
– зазначив глава ОВА.

За його словами, в області під час останніх тривог українські військові зуміли збити:

  • 7 "Шахедів";
  • дві ворожі ракети.

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець запевнив, що люди вціліли й це найголовніше.

"Попередньо без руйнацій, обстеження території триває. Працюють слідчо-оперативні групи", – запевнив посадовець.

Він закликав людей не ігнорувати попередження про небезпеку.

Що відомо про масовану атаку Росії по Україні

  • Росія у ніч проти 2 січня атакувала Україну "Шахедами". Вороги запустили по різних регіонах 35 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Наші військові збили всі ворожі дрони.
  • Вже вдосвіта на рубежі пуску ракет вийшли 16 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони атакували Україну 70 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55.
  • Згодом, орієнтовно о 7:30 вороги запустили 10 "Кинджалів" з винищувачів МіГ-31К. Далі зафіксували пуски з моря трьох "Калібрів", з півночі – 12 ракет летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.
  • Також з літаків тактичної авіації Су-35 – 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.
  • Наші військові збили всі "Кинджали" та "Калібри", 59 з 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.4
  • На жаль, внаслідок ворожих обстрілів у Києві двоє загиблих та 49 поранених, у Харкові – одна людина загинула та 45 поранених, з них 4 – діти.