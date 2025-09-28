Мы будем наносить ответные удары, чтобы принудить Россию к дипломатии, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить ответные удары, чтобы принудить Россию к дипломатии.
- Президент подчеркнул, что Россия заслуживает жесткого давления мира из-за продолжения войны и террора.
Россия продолжает совершать циничный террор против Украины и ее народа. Силы обороны будут наносить ответные удары, чтобы принудить Россию к дипломатии.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский об ответных ударах?
Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку вражеских сил в ночь на 28 сентября, которые для ударов использовали как БпЛА, так и ракеты.
Президент Украины подчеркнул, что эта подлая российская атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции.
Лидер отметил, что Кремль и дальше хочет воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Москве выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть деньги от энергетики и действует теневой флот.
Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт,
– подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что "время для решительных действий давно настало" и отметил, что Украина рассчитывает на прочную реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки".
Чем Россия била по Украине 28 сентября?
Ночью 28 сентября агрессор нанес комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. В общем, для удара, враг использовал 643 средства воздушного нападения.
Так, для террора российские войска применили 593 ударных БпЛА и полсотни ракет. Основное направление вражеского удара – столица Украины, город Киев.
Согласно сводке воздушных сил, по состоянию на утро силами ПВО сбито/подавлено 611 воздушных целей.