Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого и главы ОВА Владимира Когута.

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Какие последствия вражеской атаки на Полтавщине

В Полтавской ОВА рассказали, что пострадали три человека. Двум оказали медицинскую помощь на месте, одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате сегодняшней массированной атаки врага в Кременчугском районе повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кафе. Пожары, которые возникли из-за атаки, ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.

Последствия удара по Полтавщине 6 июня / Фото ГСЧС Полтавщины

Мэр Кременчуга добавил: есть обесточивание. На месте работают оперативные службы, аварийные бригады восстанавливают электропитание. А правоохранители документируют очередное военное преступление россиян.