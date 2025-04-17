Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что все же речь может идти не о масштабном обстреле многих городов. В то же время украинцам стоит позаботиться о безопасности во время объявления воздушной тревоги.

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Какой именно удар Россия может нанести на Пасху

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ отметил, что не стоит исключать возможные российские обстрелы Украины на Пасху. Пока невозможно предсказать, решится ли Россия на масштабный удар с применением стратегической авиации и баллистических ракет одновременно.

Вероятно, что страна-агрессор осуществит террористический удар баллистическими ракетами по одному из городов, как было в Сумах или Кривом Роге.

Мусиенко отметил, что сейчас в Москве происходят странные вещи – Госдума, Совет федерации в закрытом режиме проводят заседания, посвященные "роли сатанизма" в российско-украинской войне, якобы Запад планирует такие проекты.

Это объясняет, почему удар по Сумах был 13 апреля – Песах у еврейского народа, символизирующий освобождение, и Вербное воскресенье, которое является большим праздником для христиан. Здесь и цель, и абсолютно не христианская, несмотря на то, что Россия прикрывается своей церковью. Поэтому риск большой,

– подчеркнул он.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ добавил, что для россиян осуществить атаку на христианский праздник "лучше", чем даже на государственные праздники в Украине. Кроме баллистических ракет, оккупанты могут применить большое количество "Шахедов".

К слову, представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что слова главы литовского МИД о возможной атаке России на Пасху не являются официальным предупреждением. Это лишь призыв для украинцев позаботиться о своей безопасности на праздник.