Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что украинские защитники успешно отбили атаку. Использовались как FPV-дроны, так и противотанковые ракетные комплексы. К сожалению, ударов из артиллерии было сравнительно меньше.

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Аналогичные атаки с использованием большого количества техники случались и раньше. Можно вспомнить начало полномасштабной войны или же форсирование Северского Донца, где было более 100 единиц вражеской техники.

Ребята отработали профессионально. Все средства поражения использовали по назначению. Обратим внимание на то, что артиллерийской компоненты не было много. То есть вопрос по артиллерии остается актуальным,

– отметил Коваленко.

Сейчас оккупанты спешат

Как отметил Коваленко, одна из насущных задач россиян – создать своеобразный "буфер безопасности" вокруг Авдеевки. Они хотят захватить окружающие населенные пункты – Степовое, Бердичи, Семеновку, Орловку, Тоненькое и Северное. После этого, вероятнее всего, захватчики пойдут на восстановление своей боеспособности.

Сейчас они хотят создать "буфер безопасности". После этого они будут брать оперативную паузу и восстанавливать боеспособность. Сейчас они пытаются ускорить эти события. Потому что уже известно, что мы получим боеприпасы по чешской инициативе. Поэтому, пока мы не восстановили боеспособность нашей артиллерии, они пытаются использовать это окно возможностей, чтобы зацепиться,

– отметил Коваленко.

Тогда они уже будут держать эти позиции в обороне и готовиться к своим наступательным действиям где-то во второй половине 2024 года.

Ситуация на фронте: коротко