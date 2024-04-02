Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що українські захисники успішно відбили атаку. Використовувалися як FPV-дрони, так і протитанкові ракетні комплекси. На жаль, ударів з артилерії було порівняно менше.

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Аналогічні атаки з використанням великої кількості техніки траплялися і раніше. Можна згадати початок повномасштабної війни або ж форсування Сіверського Дінця, де було більш ніж 100 одиниць ворожої техніки.

Хлопці відпрацювали професійно. Усі засоби ураження використали за призначення. Звернімо на те, що артилерійської компоненти не було багато. Тобто питання по артилерії залишається актуальним,

– зазначив Коваленко.

Зараз окупанти поспішають

Як наголосив Коваленко, одне з нагальних завдань росіян – створити своєрідний "буфер безпеки" навколо Авдіївки. Вони хочуть захопити навколишні населені пункти – Степове, Бердичі, Семенівку, Орлівку, Тоненьке та Сєвєрне. Після цього, найімовірніше, загарбники підуть на відновлення своєї боєздатності.

Зараз вони хочуть створити "буфер безпеки". Після цього вони братимуть оперативну паузу та відновлюватимуть боєздатність. Зараз вони намагаються прискорити ці події. Бо вже відомо, що ми отримаємо боєприпаси з чеської ініціативи. Тому, поки ми не відновили боєздатність нашої артилерії, вони намагаються використати це вікно можливостей, щоб зачепитися,

– зазначив Коваленко.

Тоді вони вже триматимуть ці позиції в обороні та готуватимуться до своїх наступальних дій десь у другій половині 2024 року.

Ситуація на фронті: коротко