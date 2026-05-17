На фоне мощной атаки: в "Атеше" раскрыли, как ослабили ПВО Подмосковья

Партизаны нарушили работу нескольких башен связи в Московской области на фоне массированной атаки на регион 16 и 17 мая. Из-за этого россияне не могли контролировать цели, летевшие на низких высотах.

Об этом пишет телеграм-канал "Атеш".

К теме Под угрозой оказался "Бункер Сталина": в Москве масштабно пылал Кремль: в Москве масштабно пылал Кремль

Как отработали партизаны на фоне атаки по Московской области?

Агенты движения нарушили работу нескольких вышек связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.

Как и где отработали партизаны по вышкам связи в Московской области / Фото из телеграм-канала "Атеш"

На этих объектах размещались модули РЭБ, которые обеспечивали контроль целей, низко летящих, передачу данных и координацию между подразделениями системы ПВО.

Агенты "Атеша" нарушили работу вышек связи в Московской области / Видео из телеграм-канала "Атеш"

По данным партизан, после диверсии система ПВО на ближних подступах к Москве потеряла часть точек наблюдения.

Без этих устройств данные о низко летящих целях, перестают поступать вовремя – скорость реагирования падает, а часть маршрутов остается без прикрытия,

– отметили в "Атеше".

В Московской области в результате работы партизан были пожары / Видео из телеграм-канала "Атеш"

Что известно об обстрелах в России 17 мая?

Неизвестные дроны начали атаковать Россию, в частности Москву и область, еще 16 мая. Обстрел продолжился 17 мая, россияне говорят, что якобы сбили 120 беспилотников в течение суток над регионом.

Громкие звуки россияне слышали в Зеленограде, Сходне, Клину, Химках, Дедовске, Лобне и Наро-Фоминске. Из-за угрозы БПЛА также вводили временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

Впоследствии стало известно, что в Московской области была атакована Солнечногорская топливно-наливная станция. Сначала на месте был взрыв, а затем – пожар.

В министерстве обороны России заявили, что ее ПВО якобы сбила 556 "украинских" беспилотников в 14 регионах и на временно оккупированных территориях. В то же время поражения зафиксированы сразу в десятках регионов страны-агрессора.