Об этом сообщает "Кодон.Медиа" со ссылкой на правоохранительные органы.

Что известно о атаке на железную дорогу?

Россия атаковала поезд "Сумы – Киев" в Сумском районе. В результате вражеской атаки загорелся локомотив поезда.

Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства атаки и ее последствия. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и работников поезда нет.

В "Укрзализныце" сообщили, что мониторинговая группа своевременно заметила угрозу. Поездная и локомотивная бригады эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние, поэтому обошлось без пострадавших. Повреждения получил один вагон. Железнодорожники работают над тем, чтобы отклонение от графика на этом участке было минимальным.

Воздушная тревога в регионе продолжается, поэтому жителей призывают не покидать укрытия и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, ночью 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киевской области, в частности по логистической инфраструктуре Броварского района. В результате атаки на территории железнодорожной платформы возле подвергшихся удару логистических центров погибли люди.

Тела восьми погибших обнаружили на станции Квитневое, сообщил глава Броварского района Виталий Бигун. Впоследствии эту информацию подтвердила "Укрзализныця", отметив, что российские войска провели атаку против гражданских логистических центров.

Под удар попали, в частности, работники, находившиеся на платформе станции "Квитнева" в Броварском районе. Во время массированной атаки движение поездов и работу станций в Киевском регионе временно приостановили, а пассажиров и персонал эвакуировали. Сейчас на местах ударов ведутся ремонтные работы.

В "Укрзализныце" предупредили, что из-за последствий обстрела возможны изменения в расписании движения поездов. В компании призвали во время атаки находиться в укрытиях или, по крайней мере, как можно дальше от вокзалов, платформ, перронов и подвижного состава. В целом после российского удара по Киевской области известно как минимум о 14 погибших и более 20 пострадавших, а последствия атаки также зафиксированы в Киеве.