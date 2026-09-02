Воздушная тревога в связи с подобной угрозой также впервые была объявлена во Львове. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Атака реактивных БПЛА на Запад 2 сентября: что известно?

Через несколько минут после полуночи 2 сентября Воздушные силы сообщили о движении реактивного БПЛА с восточного направления в сторону Винницы. Далее это российское средство воздушного нападения стремительно направилось глубже на Запад Украины.

БпЛА пересек Хмельницкую область и вошел в Тернопольскую, начав непосредственно угрожать Тернополю. Местные жители писали в социальных сетях о дроне над городом.

В это же время воздушную тревогу объявили в некоторых районах Львовской области, а также в самом Львове – в 00:49. За все время наблюдений это первая тревога во Львове именно из-за угрозы реактивных БПЛА.

Почти одновременно раздались взрывы на окраинах Тернополя и в Полтаве. В 00:57 воздушную тревогу на Западе отменили. Информации о последствиях обстрела от властей пока не поступало.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе и опасности от ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что на момент публикации воздушная атака российской армии продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о своей безопасности!