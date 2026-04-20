Месть, – экс-сотрудник СБУ предположил, как дроны России добрались до дома Флеша

Россия, вероятно, целенаправленно ударила по дому советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова на Киевщине. После атаки появилась версия, что это могла быть не случайность, а попытка ликвидации.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала предположил, что Россия могла использовать реактивные дроны как инструмент мести украинским силовикам. По его словам, враг давно собирает данные о людях, которые мешают его планам, и сейчас мог перейти к новому способу охоты.

Почему это похоже на покушение?

Подозрение вызывает уже сама конфигурация атаки, потому что по дому Сергея "Флеша" Бескрестнова летели четыре реактивных дрона, и один из них попал в цель и разрушил дом. Окончательный ответ должно дать расследование, но такой эпизод больше похож на целенаправленную попытку добраться до конкретного человека, чем на случайное попадание во время атаки.

Именно цифра 4 наталкивает меня на то, что здесь случайность вряд ли была, что это была умышленная история,

– заметил Ступак.

Россия, как он объяснил, уже несколько лет собирает профайлы на ведущих украинских силовиков, военных и политиков, причем не только на публичных людей, но и на результативных командиров, которых не знает широкая общественность.

Справка: Сергей Бескрестнов является специалистом по связи, РЭБ и разведки, а также возглавляет ОО "Центр радиотехнологий". 25 января его назначили советником министра обороны по технологическим направлениям, в частности в сферах дронов, РЭБ и анализа решений противника. В ночь на 20 апреля дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова ("Флеша") атаковал управляемый реактивный "Шахед". Сам Бескрестнов заявил, что россияне пытались его убить. После удара его госпитализировали, а дом и имущество были полностью уничтожены.

В такие досье вносят полные анкетные данные, номера телефонов, электронные адреса, места жительства, информацию о родных и близких, а также автомобили, которыми пользуется человек. Отдельно отслеживают и тех, кто планировал или непосредственно участвовал в операции на Курщине.

Это может быть история мести России украинским силовикам и попытки ликвидации всех тех, кто мешает ей продвигаться вперед,

– подчеркнул Ступак.

Такие данные, как он объяснил, нужны не для наблюдения ради наблюдения, а для дальнейших попыток ликвидации. Когда добраться до таких людей на земле не удается из-за взрывчатки, поджоги или стрельбу, для этого могут использовать дистанционный способ удара.

