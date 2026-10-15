Масштабные обесточения в Киеве и области: Россия атаковала объект энергетики

В результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры часть Киева и области вечером в четверг, 15 октября, осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В чем причина отключений электроэнергии?

Энергетики смогут приступить к восстановительным работам только после отмены воздушной тревоги. Из-за повреждения энергетического объекта масштабные отключения электроэнергии охватили отдельные районы столицы и области.

На момент публикации в Киевской области продолжается воздушная тревога, поэтому специалисты пока не могут приступить к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительным работам. К ним планируют приступить сразу после отбоя.

Если сейчас у вас есть электроэнергия, пожалуйста, экономьте ее и ограничьте использование мощных электроприборов,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, это поможет снизить нагрузку на продолжающее работать энергетическое оборудование, избежать дополнительных отключений и ускорить восстановление электроснабжения.

В свою очередь, по данным областной военной администрации, в области произошли аварийные отключения в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы произошло снижение давления воды в системе правобережной части города.

Кстати, в результате падения обломков сбитого беспилотника также повреждены линии электропередач в Луцкой общине. В связи с этим отмечаются перебои с электро- и водоснабжением. Аварийные бригады уже работают на местах.