Россия провела атаку на Украину десятками дронов: как отработала ПВО

В ночь на 16 сентября Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было использовано 80 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили и сбили большинство БПЛА, однако были зафиксированы попадания.

Об этом сообщают в Военно-воздушных силах ВСУ.

Сколько целей удалось сбить?

Российские военные начали атаку около 18:00 15 сентября. Для нанесения удара противник задействовал 80 БПЛА, среди которых были ударные дроны типа "Шахед", в том числе реактивные, а также "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия".

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Миллерово в России, а также из временно оккупированного Крыма – из Гвардейского и мыса Чауда. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО уничтожила или подавила 63 вражеских БПЛА. В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 7 местах. Еще на 2 локациях зафиксировали падение сбитых беспилотников и их обломков.

По состоянию на утро атака России продолжалась, а в воздушном пространстве оставались вражеские БПЛА. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Напомним, в ночь на 16 сентября Россия вновь осуществила атаку на Киев реактивными беспилотниками. Воздушная тревога в столице длилась всего несколько минут – с 05:04 до 05:08. Несмотря на кратковременную тревогу, один из вражеских дронов успел долететь до Киева.

В столице прогремел взрыв, после чего стало известно о последствиях атаки. По данным Киевской городской военной администрации, в Святошинском районе загорелось складское здание. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара.