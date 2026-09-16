Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

Скільки цілей вдалося збити?

Російські військові розпочали атаку близько 18:00 15 вересня. Для удару противник застосував 80 БпЛА, серед яких ударні дрони типу "Шахед", зокрема реактивні, а також "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія".

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованого Криму – з Гвардійського та мису Чауда. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО знищила або подавила 63 ворожі БпЛА. Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Ще на 2 локаціях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

Станом на ранок атака Росії тривала, а в повітряному просторі залишалися ворожі БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.