По состоянию на 17:00 в Ровенской области без энергопитания остаются примерно 20 тысяч потребителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Александра Коваля.

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Отключение света на Ровенщине

К сожалению, для стабилизации системы сегодня на Дубенщине энергетиками будут применены экстренные отключения электроэнергии,

– сообщает Коваль.

В связи с этим Ровенская ОВА просит экономно относиться к энергопотреблению, не включать мощные электроприборы.

В то же время отмечается, что водо-, тепло- и газоснабжение в области осуществляется в полном объеме.

Заметим, что во время воскресной атаки врага под ударом оказались украинская энергосистема. Как отметил министр Герман Галущенко, враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.