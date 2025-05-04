Россия атаковала Славянск 6 дронами типа "Герань"

В ночь на 4 мая оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Враг использовал 6 беспилотников типа "Герань" – повреждена строительная база.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

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Что известно о вражеской атаке на Славянск

Вадим Лях рассказал, что оккупанты ударили дронами по Славянску в ночь на 4 мая.

Массированный вражеский обстрел, 6 БПЛА "Герань-2". Все попадания – на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный,

– сообщил городской голова.

Дроны типа "Герань" – это иранские "Шахеды", которые в России получили новое название.

Он добавил, что в результате атаки повреждены помещения и техника. Пострадавших среди населения нет.

Последствия атаки оккупантов на Славянск / Фото МВА Славянска

Россия запустила по Украине 165 беспилотников за ночь – системы ПВО сбили 69 "Шахедов" и 80 дронов других типов на Востоке, Севере, Юге и в Центре Украины.

В ночь на 4 мая россияне также атаковали Киев. В трех районах столицы есть разрушения и возгорания, в частности поврежден известный ТРЦ DreamTown. Пострадали 11 человек, среди них – 2 детей.

Президент Украины прокомментировал российскую атаку, заявив, что Кремль просит перемирия на 9 мая, а сам бьет по нашей стране каждый день. Зеленский добавил: "Это цинизм высочайшего уровня".