Утром 15 февраля глава Харьковской ОГА сообщил, что количество жертв в результате атаки России на Великий Бурлук возросло. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Утром 15 февраля в областной прокуратуре сообщили, что спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 74-летней женщины. Уже вскоре – еще одно. На этот раз 54-летней женщины.

В 11:40 стало известно, что спасатели достали из-под завалов еще одно тело, – 27-летней женщины.

Количество погибших увеличилось до пяти: трое женщин и двое мужчин,

– сообщили в прокуратуре.

Председатель ОВА сказал, что 5 человек ранены. Они находятся в медицинских учреждениях области. Поисково-спасательная операция продолжается.

Накануне Синегубов писал, что в Великом Бурлуке из-под завалов спасли женщину. Ей оказывается вся необходимая медпомощь.

Что известно об атаке

В среду, 14 февраля, примерно в 16:16 Россия обстреляла поселок Великий Бурлук, что в Харьковской области. Предварительно, оккупанты применили С-300.

Захватчики попали по двухэтажному жилому дому. Также россияне попали в еще одно здание рядом с ним.

Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте, после чего направили его в больницу. Известно, что еще двух человек спасатели вытащили из-под завалов. Этим пострадавшим тоже оказали первую медицинскую помощь, после чего их госпитализировали.

Под завалами еще могут находиться люди. На месте удара работают подразделения ГСЧС и другие специалисты.

Россия неоднократно обстреливала Большой Бурлук