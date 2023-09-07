Это в разговоре с 24 Каналом допустил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Это двусторонняя игра в совершенно определенной войне.

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“Я ссылаюсь на слова Буданова: война в полном объеме должна перейти на территорию России. И это объективный исторический процесс”, – подчеркнул Подоляк.

Двухсторонняя “игра”

В России все больше будет подобных атак неизвестных беспилотников, прогнозирует чиновник. И их происхождение не будет установлено до конца войны.

“Они будут иметь разное происхождение: будут запускаться с территории России ее же гражданами, наносить существенный вред России внутри. И это приведет к обрушению тех или иных крупных производств или критической инфраструктуры в стране-агрессоре”, – объяснил советник главы ОПУ.

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Это уже двусторонняя "игра". Поскольку полномасштабная война России против Украины длится 18-й месяц.

Очевидно, если Россия будет наносить удары по нашим критическим объектам, то соответственно, критические объекты в России также могут пострадать и уже страдают. Это нормальный процесс,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

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