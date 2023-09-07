Це у розмові з 24 Каналом припустив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Це двостороння гра в абсолютно конкретній війні.

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“Я посилатимусь на слова пана Буданова: війна в повному обсязі має перейти на територію Росії. І це є об’єктивним історичним процесом”, – наголосив Подоляк.

Двостороння “гра”

В Росії все більше буде подібних атак невідомих безпілотників, прогнозує посадовець. І їхнє походження не буде встановлене аж до кінця війни.

“Вони матимуть різне походження: запускатимуться з території Росії її ж громадянами, будуть чинити суттєву шкоду Росії внутрішньо. І це приведе до обвалення тих чи інших великих виробництв, чи критичної інфраструктури в країні-агресорці”, – пояснив радник голови ОПУ.

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Це вже двостороння “гра”. Оскільки повномасштабна війна Росії проти України триває 18-й місяць.

Очевидно, якщо Росія завдаватиме ударів по нашим критичним об’єктам, то відповідно критичні об’єкти в Росії також можуть постраждати і вже страждають. Це нормальний процес,

– наголосив Михайло Подоляк.

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