Це у розмові з 24 Каналом припустив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Це двостороння гра в абсолютно конкретній війні.
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“Я посилатимусь на слова пана Буданова: війна в повному обсязі має перейти на територію Росії. І це є об’єктивним історичним процесом”, – наголосив Подоляк.
Двостороння “гра”
В Росії все більше буде подібних атак невідомих безпілотників, прогнозує посадовець. І їхнє походження не буде встановлене аж до кінця війни.
“Вони матимуть різне походження: запускатимуться з території Росії її ж громадянами, будуть чинити суттєву шкоду Росії внутрішньо. І це приведе до обвалення тих чи інших великих виробництв, чи критичної інфраструктури в країні-агресорці”, – пояснив радник голови ОПУ.
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Це вже двостороння “гра”. Оскільки повномасштабна війна Росії проти України триває 18-й місяць.
Очевидно, якщо Росія завдаватиме ударів по нашим критичним об’єктам, то відповідно критичні об’єкти в Росії також можуть постраждати і вже страждають. Це нормальний процес,
– наголосив Михайло Подоляк.
“Бавовна” в Росії у ніч на 7 вересня: що відомо
- О пів на 4 ранку в центрі Ростова пролунало щонайменше 3 потужні вибухи. Місцеві зазначали, що було гучно біля штабу Південного військового округу, там загорівся автомобіль. Згодом уточнили, що два – були схожі на “ПеВеО”.
- Невідомий дрон “привітав” зранку також і Брянську область. Спочатку російські пропагандисти хизувалися буцімто його “вдалося збити” і “потєрь нєт”. Хоча згодом все ж визнали пошкодження залізничного вокзалу.
- Під Москвою чулися вибухи біля аеропорту “Жуковський”. Місцева так звана влада розповіла про 3 дрони, які традиційно “вдалося збити”, але надзвичайники таки працювали на місці. А у Підмосков’ї загорівся склад.