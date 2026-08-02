Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Что известно о российской атаке?

По словам Решетилова, днем россияне провели атаку на Николаевскую область с помощью беспилотников. Враг дважды нанес удары с помощью "Шахедов".

В ОГА сообщили, что оккупанты провели атаку на портовую инфраструктуру города. В результате повреждения получили два гражданских судна.

По состоянию на 16:50 сообщений о пострадавших не поступало, однако в регионе до сих пор действует воздушная тревога из-за российских БПЛА.

Когда еще оккупанты провели атаку на Николаевскую область?

В субботу утром, 1 августа, российские войска провели атаку ударным беспилотником типа "Шахед" на портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате вражеского обстрела было повреждено гражданское судно.

Россия продолжает целенаправленно уничтожать портовую инфраструктуру. Очередной ночной обстрел 27 июля привел к трагическим последствиям и гибели людей.

Под обстрел попали гражданские суда, которые уже длительное время оставались заблокированными у причалов и не совершали никаких рейсов. В результате атаки погиб один гражданский работник, еще несколько человек получили ранения.

Международное морское сообщество призвали к жесткой реакции на удары России по торговому флоту, которые грубо нарушают нормы международного морского права.