Уничтожены 13 "Шахедов": в порту на Дунае повреждены склады и зернохранилища
Россия в ночь на 16 августа снова атаковала Одесскую область. Россияне снова пытались попасть в портовую и зерновую инфраструктуру на юге региона.
Наши Воздушные силы сумели уничтожить 13 вражеских дронов. К сожалению, враг попал по территории одного из портов, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке "Шахедами"
Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесщину ударными беспилотниками,
– заявил глава Одесской ОВА.
По его данным, в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная повреждены:
- складские помещения;
- зернохранилища.
Кроме того, вспыхнули пожары, быстро ликвидированные спасателями.
Олег Кипер заверил, что люди не погибли и поблагодарил всех, кто спускается в укрытие.
ВСУ сбили 13 дронов, и есть попадания
Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг атаковал южные регионы Украины несколькими волнами ударных беспилотников. В частности, враг:
- сначала атаковал Николаевскую область, где силы противовоздушной обороны отработали на отлично – все дроны были уничтожены;
- далее двумя мощными волнами – юг Одесщины. Там сбили 13 дронов типа Shahed-136.
Воздушные силы ВСУ уточнили, что враг запускал "Шахеды" в несколько волн с юго-восточного направления, то есть из Приморско-Ахтарска в Чауде.
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских дронов в пределах Одесской и Николаевской областей,
– объяснили военные.
Последствия прилетов по Одесской области / Фото ОК "Юг" и Офиса генпрокурора
Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты попали по территории одного из портов и разрушили:
- ангары с зерном;
- сельскохозяйственной техники.
Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Они осматривают территорию и устанавливают полный список разрушений и повреждений.
Россия цинично атакует портовую и зерновую инфраструктуру
- После выхода России из зерновой сделки 17 августа 2023 года Кремль пытается уничтожить портовую и зерновую инфраструктуру своими атаками "Шахедами" и ракетами.
- Так, россияне в ночь на 14 августа ударили по региону "Калибрамы" и дронами-камикадзе. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объясняла, что враги могли традиционно стремиться бить по портовой инфраструктуре.
- Нашим военным пришлось сбивать вражеские цели сразу над жилыми кварталами, ведь враги целились в центр Одессы.
- Оккупанты полностью разрушили гипермаркет в городе. Тогда ранения получили три работника магазина. Россиян повредили 7 учебных заведений. Подробнее об атаке россиян на Одесщину читайте по ссылке.