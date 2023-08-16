Уничтожены 13 "Шахедов": в порту на Дунае повреждены склады и зернохранилища

Россия в ночь на 16 августа снова атаковала Одесскую область. Россияне снова пытались попасть в портовую и зерновую инфраструктуру на юге региона.

Наши Воздушные силы сумели уничтожить 13 вражеских дронов. К сожалению, враг попал по территории одного из портов, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке "Шахедами"

Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесщину ударными беспилотниками,

– заявил глава Одесской ОВА.

По его данным, в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная повреждены:

складские помещения;

зернохранилища.

Кроме того, вспыхнули пожары, быстро ликвидированные спасателями.

Олег Кипер заверил, что люди не погибли и поблагодарил всех, кто спускается в укрытие.

ВСУ сбили 13 дронов, и есть попадания

Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг атаковал южные регионы Украины несколькими волнами ударных беспилотников. В частности, враг:

сначала атаковал Николаевскую область, где силы противовоздушной обороны отработали на отлично – все дроны были уничтожены;

далее двумя мощными волнами – юг Одесщины. Там сбили 13 дронов типа Shahed-136.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что враг запускал "Шахеды" в несколько волн с юго-восточного направления, то есть из Приморско-Ахтарска в Чауде.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских дронов в пределах Одесской и Николаевской областей,

– объяснили военные.

Последствия прилетов по Одесской области / Фото ОК "Юг" и Офиса генпрокурора

Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты попали по территории одного из портов и разрушили:

ангары с зерном;

сельскохозяйственной техники.

Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Они осматривают территорию и устанавливают полный список разрушений и повреждений.

Россия цинично атакует портовую и зерновую инфраструктуру