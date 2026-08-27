Тем временем в Запорожской области зафиксированы запуски УАБ, а Воздушные силы предупреждают о движении вражеских целей.
Куда летят воздушные цели?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
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Последствия атаки на Запорожье
Реактивный БПЛА на Белую Церковь с севера.
Реактивный БПЛА в сторону Броваров по северо-западному курсу.
В Одессе раздался взрыв!
Реактивные БПЛА на северо-западе Днепропетровской области, на западе Харьковской области и к западу от Полтавы, курс – северо-западный.
Двое человек получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.
Российские дроны нанесли удар по частному сектору областного центра. Повреждены дома.
Ранения получили две женщины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Реактивные БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении Киева
В Харькове раздался взрыв!
Запуски УАБ в Запорожье
Реактивный БПЛА из Винницкой области в Житомирскую область по северному курсу
В результате вражеской атаки на Запорожье поврежден дом в частном секторе и автомобиль.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах.
БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.
Реактивный БПЛА к западу от Перегоновки (Черкасская область) курсом на Винницкую область.
Запуски УАБ в Сумской области.
Реактивные БПЛА в районе Баштанки и Ольшанского, направляющиеся в сторону Еланец и Веселиново (Николаевская область)
В Днепропетровской области продолжаются запуски УАБ.
Ударные БПЛА на Павлоград с востока.
Реактивный БПЛА на Киев с севера.