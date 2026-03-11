Украинские города атаковали 100 вражеских дронов: силы ПВО обезвредили большинство, но есть попадания

В ночь на 11 марта российские войска атаковали Украину, используя ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона сбила 90 процентов вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных сил ВСУ.

Сколько целей летело на Украину?

В ночь на 11 марта враг атаковал украинские города 99 ударными дронами типа “Гербера”, “Италмас” и беспилотниками других типов. “Шахедов” из них – 70 единиц.

Воздушные цели летели из Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, что на территории России, а также с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или обезвредили 90 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке Украины.

Сообщается о попадании девяти ударных БпЛА на шести локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех других участках.

Воздушные силы предупредили, что по состоянию на 8:30 в некоторых регионах Украины до сих пор продолжается российская атака, поэтому призвали соблюдать правила безопасности.

Где недавно слышали взрывы в Украине?