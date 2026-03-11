Украинские города атаковали 100 вражеских дронов: силы ПВО обезвредили большинство, но есть попадания
- Российские войска атаковали Украину 99 ударными дронами в ночь на 11 марта, из которых 70 были "Шахедами".
- Украинская противовоздушная оборона сбила 90 процентов дронов, но девять из них попали в шесть локаций, а обломки упали на трех других участках.
В ночь на 11 марта российские войска атаковали Украину, используя ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона сбила 90 процентов вражеских целей.
Об этом сообщили в Воздушных сил ВСУ.
Сколько целей летело на Украину?
В ночь на 11 марта враг атаковал украинские города 99 ударными дронами типа “Гербера”, “Италмас” и беспилотниками других типов. “Шахедов” из них – 70 единиц.
Воздушные цели летели из Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, что на территории России, а также с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или обезвредили 90 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке Украины.
Сообщается о попадании девяти ударных БпЛА на шести локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех других участках.
Воздушные силы предупредили, что по состоянию на 8:30 в некоторых регионах Украины до сих пор продолжается российская атака, поэтому призвали соблюдать правила безопасности.
Где недавно слышали взрывы в Украине?
Утром 11 марта в Харькове прогремел взрыв – город атаковали дроны-камикадзе. Местные власти сообщили о попадании "Шахеда" в частный сектор Шевченковского района города. Вражеский удар по гражданскому предприятию унес жизни двух человек. Еще пять человек пострадали.
Вечером 10 марта взрывы слышали жители Запорожья. Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении города.
Город Днепр подвергся атаке дронов поздно вечером 9 марта. Местные власти сообщили о повреждении многоэтажки и помещения банка. Помощь понадобилась семерым людям, среди них – 12-летний ребенок. Двух женщин госпитализировали.