А с начала полномасштабной агрессии российская армия сократилась уже на 1 275 980 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 275 980 (+990) человек;
  • танков – 11 763 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 177 (+3);
  • артиллерийских систем – 38 263 (+61);
  • РСЗО – 1 680 (+1);
  • средств ПВО – 1 328 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 170 966 (+2157);
  • крылатых ракет – 4 403 (+0);
  • кораблей/катеров – 31 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 82 791 (+281);
  • специальной техники – 4 088 (+1).

Потери России 11 марта

Потери врага по состоянию на 11 марта / Инфографика Генштаба

Потери России: последние новости

  • В ДШВ показали, как ликвидировали 10 оккупантов и несколько единиц вражеской техники на Александровском направлении. С начала наступательной операции там защитники ликвидировали в целом уже 4 355 захватчиков и освободили 9 населенных пунктов.

  • Между тем 10 марта была проведена успешная атака на завод "Кремний Эл" в Брянске. Там изготавливали системы управления российскими ракетами.

  • А в Крыму ВСУ бьют по системам ПВО и радиолокационным системам. Опять было уничтожено несколько объектов, что ограничило возможности оккупантов в регионе. Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что эти системы могли контролировать не только территорию Украины, а практически половину Восточной Европы.