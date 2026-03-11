А з початку повномасштабної агресії російська армія скоротилася уже на 1 275 980 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

Втрати ворога станом на 11 березня / Інфографіка Генштабу

У ДШВ показали, як ліквідували 10 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки на Олександрівському напрямку. З початку наступальної операції там захисники ліквідували загалом уже 4 355 загарбників та звільнили 9 населених пунктів.

Тим часом 10 березня було проведено успішну атаку на завод "Кремній Ел" у Брянську. Там виготовляли системи управління російськими ракетами.