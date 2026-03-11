Важливо також ліквідувати розташовані на окупованому Кримському півострові радіолокаційні системи стратегічного стеження ворога. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що ці системи здатні контролювати не тільки територію України, а практично половину Східної Європи.

До теми Відкрили сезон "бавовни" у Криму: дрони СБУ вгатили по авіаремонтному заводу та ворожій техніці

Які воєнні об'єкти росіян в Криму є потенційними цілями?

Маломуж наголосив, що знищуючи радіолокаційні системи ворога, українські сили позбавляють його можливостей виявляти наші безпілотники, ракетні системи та, найголовніше, системи наведення. Вони фактично є "сліпими".

Також важлива складова ударів по Криму – знищення бойових частин, зокрема, "Панцир-С1", який забезпечує захист штабів, важливих воєнних і цивільних об'єктів, які використовуються для координації роботи як кримської влади, так і військових підрозділів. А це спричиняє дезорганізацію підготовки ведення операцій і прикриття,

– пояснив генерал армії.

Окрім "Панцир-С1" новітні засоби С-500, С-400 "Тріумф", які позиціонуються як найефективніші щодо збиття українських літаків, ракет, безпілотників та інших систем.

"Однак ми періодично їх знищуємо. Тільки щодо нейтралізації С-400 вже було здійснено 12 операцій і їх фактично вже немає. Хоча "Тріумф" був недосяжним і захищався "Панцирями-С1", – сказав екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Варто знати. Сили оборони 9 березня атакували воєнні об'єкти ворога у тимчасово окупованому Криму. А саме – уразили одразу три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Крім того, ліквідовано мобільно вогневу групу противника. Також відбувся удар у Новоозерному по російському швидкісному десантному катеру проєкту "БК-16".

Також Сили оборони, за його словами, знаходять за допомогою українських розвідників, партизанів "Атеш", космічної розвідки по всьому Криму російські зенітно-ракетні комплекси тактичного рівня.

Крім того, здійснюється масштабний формат накриття всіх ракет. Йдеться про "Буки" та інші системи, які використовуються для завдання ударів по українських безпілотниках або ракетах, що атакують Чорноморський флот Росії, і сьогодні тримають його під повним вогневим контролем,

– сказав він.

Під прицілом українських сил, як зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, перебувають аеродроми на території Криму та центри пуску ракет. З п'яти кримських аеродромів Україна три вже знищила майже повністю, а два – у напівзруйнованому стані. Щодо центрів пуску, то хоч ворог їх приховує, розвідка та партизани їх періодично знаходять і Сили оборон завдають по них ударів.

Крім того, у Криму залишається російський флот і штаби, але вже усічені на 60%, а решта намагається функціонувати. Деякі підводні човни, ракетоносії, продовжують запускати "Калібри", і українські сили полюють на них у Кримському секторі.

Тому Крим сьогодні важливий для знецінення ударних можливостей ворога, для завдання ударів по "Шахедах" на мису Чауда, звідки росіяни їх запускають і де ми періодично їх накриваємо,

– відзначив Микола Маломуж.

Такий формат, на думку генерала армії, може дозволити в перспективі знецінити військові можливості противника, провести стратегічну операцію з ураження Кримського мосту і створити передумови визволення Криму.

Яких ще ударів по ворожих об'єктах у Криму було завдано Україною?