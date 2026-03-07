Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що триває робота по засобах протиповітряної оборони та енергетичних об'єктах. Важливо, що Сили оборони України не порушують жодних міжнародних конвенцій.

"Це про ворожу логістику. Відсутність електроенергії, розбиті підстанції ускладнюють роботу військової інфраструктури. Зокрема, передаю вітання аеродрому "Веселе". Там у вас теж має бути непогана ситуація. Далі буде", – підкреслив він.

Чому Кримський фронт активний?

Сергій Братчук зазначив, що українські засоби вогневого ураження можуть пролітати далі. Зокрема, на південь Росії. Це Кубань, Ростовська область. Там вибивається електроенергія. Дістає навіть до Волгограда. Також тимчасово окуповані території Херсонщини, Запоріжжя, прифронтові зони, де працюють засоби ППО середньої, малої дальності.

Робота по Кримському фронту, по морських засобах дає такі результати. Нам треба прикрити північно-західну частину Чорного моря, як зараз це відбувається. Тому що ворог намагається атакувати, як цього тижня, наприклад, по цивільних суднах, які працюють в портах Одеси. Це було судно під прапором Панами. Тому Кримський фронт дуже активний,

– сказав речник.

Вибухи у Криму: останні новини