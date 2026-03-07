Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что продолжается работа по средствам противовоздушной обороны и энергетических объектах. Важно, что Силы обороны Украины не нарушают никаких международных конвенций.

"Это о вражеской логистике. Отсутствие электроэнергии, разбитые подстанции затрудняют работу военной инфраструктуры. В частности, передаю привет аэродрому "Веселое". Там у вас тоже должна быть неплохая ситуация. Дальше будет", – подчеркнул он.

Почему Крымский фронт активен?

Сергей Братчук отметил, что украинские средства огневого поражения могут пролетать дальше. В частности, на юг России. Это Кубань, Ростовская область. Там выбивается электроэнергия. Достает даже до Волгограда. Также временно оккупированные территории Херсонщины, Запорожье, прифронтовые зоны, где работают средства ПВО средней, малой дальности.

Работа по Крымскому фронту, по морским средствам дает такие результаты. Нам надо прикрыть северо-западную часть Черного моря, как сейчас это происходит. Потому что враг пытается атаковать, как на этой неделе, например, по гражданским суднам, которые работают в портах Одессы. Это было судно под флагом Панамы. Поэтому Крымский фронт очень активен,

– сказал спикер.

