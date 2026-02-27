Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что это часть продуманной тактики. По его словам, такой подход заставляет Россию ослаблять другие направления и создает для Украины новые возможности.

Как работает схема ударов по Крыму?

Свитан объяснил, что сейчас боевые задачи выполняются в формате тактических и оперативных контрнаступательных действий с применением дальнобойных средств поражения.

Вниманию! Силы специальных операций сообщили о поражении объектов военной инфраструктуры на временно оккупированных территориях, в частности места хранения комплекса "Искандер" в Крыму и пункта управления дронами "Рубикон" в Запорожской области.

По его словам, Крым стал одним из ключевых направлений такой работы. Речь идет прежде всего об уничтожении радиолокационных станций и элементов противовоздушной обороны, которые обеспечивают прикрытие полуострова.

По Крыму работа идет именно дальними средствами поражения и довольно успешно,

– отметил он.

Украинские силы получают координаты размещения российских радаров и комплексов ПВО благодаря работе радиоразведки и спутниковых систем партнеров. После обнаружения таких целей Силы спецопераций или спецслужбы выполняют задачи по их поражению. Сейчас, по его словам, все чаще появляется фото и видеоподтверждение уничтоженных объектов.

Наши партнеры передают расположение российских радиолокационных средств, а дальше Силы спецопераций выполняют боевую задачу по их уничтожению,

– пояснил Свитан.

Он добавил, что для этого используются различные типы оперативных дронов с дальностью до 200 километров. Это позволяет доставать до второго эшелона обороны и контролировать значительную часть оккупированной территории, включая центральные районы Крыма.

Россия вынуждена перебрасывать ПВО в Крым

Свитан обратил внимание, что системные удары по радарам в Крыму заставляют Россию постоянно перебрасывать туда новые комплексы ПВО. По его словам, речь идет не только об усилении полуострова, а о снятии средств из других регионов. Таким образом Кремль закрывает один участок, но обнажает другой.

Им приходится снимать комплексы с других направлений и отправлять в Крым, чтобы прикрывать, в частности, Керченский мост,

– отметил он.

Последовательное уничтожение радаров и элементов ПВО в Крыму открывает более широкие возможности для дальнейших ударов. По его словам, когда российская система теряет радиолокационное покрытие, она становится уязвимой не только на полуострове, но и за его пределами. Именно поэтому Крым превращается в ключевую точку давления.

Вот такой подход очень правильно играет. Они прикрывают мост в Крыму, а в это время по другим объектам могут работать наши средства поражения,

– отметил Свитан.

Такая логика постепенно истощает российскую оборону. Именно поэтому активные действия Сил спецопераций в Крыму он называет грамотным подходом, который заставляет противника реагировать и растягивать ресурсы.

