Об этом представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, оккупанты регулярно вводят временные ограничения в случае угроз и усиливают контроль транспорта.

Все средства имеющиеся, которые они имеют, задействуют для его охраны и обороны, начиная с морской охраны ФСБ Московии и заканчивая Росгвардией,

– заявил спикер.

Также он рассказал, что всегда есть какие-то ограничения. Россияне периодически перекрывают мост, тщательно проверяют транспортные средства, которые заезжают на него. Поэтому Плетенчук отметил, что пока нет оснований, чтобы говорить об изменении подходов к охране моста.

