Об этом представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.
Как россияне охраняют Крымский мост?
По словам Плетенчука, оккупанты регулярно вводят временные ограничения в случае угроз и усиливают контроль транспорта.
Все средства имеющиеся, которые они имеют, задействуют для его охраны и обороны, начиная с морской охраны ФСБ Московии и заканчивая Росгвардией,
– заявил спикер.
Также он рассказал, что всегда есть какие-то ограничения. Россияне периодически перекрывают мост, тщательно проверяют транспортные средства, которые заезжают на него. Поэтому Плетенчук отметил, что пока нет оснований, чтобы говорить об изменении подходов к охране моста.
Где в России произошли атаки 15 февраля?
- В Белгороде вечером 15 февраля прогремели взрывы – сообщают о ракетном ударе по местной ТЭЦ и значительных разрушениях. По словам губернатора, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе и окрестных населенных пунктах ввели аварийные отключения электроэнергии.
- Кроме этого во время ночной атаки 15 февраля дальнобойные дроны нанесли серьезные удары по инфраструктуре России, в частности в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами.
- Взрывы раздавались в Новороссийске, Сочи, Геленджике, Туапсе и вблизи порта Тамань – важного узла экспорта нефти, газа и аммиака. По словам эксперта Романа Свитана, поражение таких объектов наносит ощутимый экономический удар, ведь аммиак является дорогим ресурсом и приносит значительные доходы российскому бюджету.
- А уже днем, 15 февраля, Москва и область подверглись атаке неизвестных беспилотников, из-за чего временно останавливали работу аэропорта Домодедово. По данным российской стороны, в регионе фиксировали полеты дронов в направлении Истры, Раменского и Коломны, а всего в течение дня ПВО якобы перехватила более сотни БПЛА, часть из которых двигалась в сторону российской столицы.