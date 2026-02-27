Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що це частина продуманої тактики. За його словами, такий підхід змушує Росію послаблювати інші напрямки й створює для України нові можливості.

Як працює схема ударів по Криму?

Світан пояснив, що нині бойові завдання виконуються у форматі тактичних і оперативних контрнаступальних дій із застосуванням далекобійних засобів ураження.

До уваги! Сили спеціальних операцій повідомили про ураження об'єктів військової інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, зокрема місця зберігання комплексу "Іскандер" у Криму та пункту управління дронами "Рубікон" у Запорізькій області.

За його словами, Крим став одним із ключових напрямків такої роботи. Йдеться насамперед про знищення радіолокаційних станцій і елементів протиповітряної оборони, які забезпечують прикриття півострова.

По Криму робота йде саме дальніми засобами ураження і доволі успішно,

– зазначив він.

Українські сили отримують координати розміщення російських радарів і комплексів ППО завдяки роботі радіорозвідки та супутникових систем партнерів. Після виявлення таких цілей Сили спецоперацій або спецслужби виконують завдання з їхнього ураження. Зараз, за його словами, дедалі частіше з'являється фото і відеопідтвердження знищених об'єктів.

Наші партнери передають розташування російських радіолокаційних засобів, а далі Сили спецоперацій виконують бойове завдання щодо їхнього знищення,

– пояснив Світан.

Він додав, що для цього використовуються різні типи оперативних дронів із дальністю до 200 кілометрів. Це дозволяє діставати до другого ешелону оборони й контролювати значну частину окупованої території, включно з центральними районами Криму.

Росія змушена перекидати ППО до Криму

Світан звернув увагу, що системні удари по радарах у Криму змушують Росію постійно перекидати туди нові комплекси ППО. За його словами, йдеться не лише про підсилення півострова, а про зняття засобів із інших регіонів. Таким чином Кремль закриває одну ділянку, але оголює іншу.

Їм доводиться знімати комплекси з інших напрямків і відправляти в Крим, щоб прикривати, зокрема, Керченський міст,

– зазначив він.

Послідовне знищення радарів і елементів ППО в Криму відкриває ширші можливості для подальших ударів. За його словами, коли російська система втрачає радіолокаційне покриття, вона стає вразливою не лише на півострові, а й за його межами. Саме тому Крим перетворюється на ключову точку тиску.

От такий підхід дуже правильно грає. Вони прикривають міст у Криму, а в цей час по інших об'єктах можуть працювати наші засоби ураження,

– наголосив Світан.

Така логіка поступово виснажує російську оборону. Саме тому активні дії Сил спецоперацій у Криму він називає грамотним підходом, який змушує противника реагувати і розтягувати ресурси.

