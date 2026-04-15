24 Канал Новости Украины Враг массированно атакует Украину "Шахедами": где сейчас есть угроза удара
15 апреля, 23:03
Враг массированно атакует Украину "Шахедами": где сейчас есть угроза удара

Диана Подзигун

С вечера 15 апреля оккупанты бьют по Украине ударными дронами, в частности "Шахедами". Вражеские дроны фиксируют в разных регионах, работает противовоздушная оборона.

О направлении движения вражеских беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ. Тогда как 24 Канал собрал информацию о взрывах в регионах и последствиях атак.

Какая ситуация в небе над Украиной сейчас?

С 9:00 и до 22:00 15 апреля Украину уже атаковали 382 воздушных целей, среди них ракеты Х-101, крылатые ракеты типа "Искандер-К" и беспилотники различных типов. Впрочем, атака продолжается – враг продолжает терроризировать мирные города всем имеющимся вооружением.

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

 

00:08, 16 апреля

Взрывы в Днепре.
23:59, 15 апреля

В 22:58 в Ахтырке на Сумщине слышны взрывы.

23:35, 15 апреля

Дополнительные пуски БпЛА:

  • Орел – 8 – 16 "Шахедов";
  • Приморско-Ахтарск – 5 – 10;
  • Курск – 5 – 10;
  • Миллерово – 1– 2.

Всего дополнительно запущено от 19 до 38 "Шахедов".

23:32, 15 апреля

Пуски КАБ на Запорожье.

23:32, 15 апреля

БПЛА на Сумщине в районе населенного пункта Великая Писаревка и Кириковка движутся западным курсом;

БпЛА на Харьковщине в районе населенного пункта Богодухов и Балаклея.

23:27, 15 апреля

БПЛА на Черкассы с севера;

Вражеские БПЛА с Николаевщины на Кировоградщину, северным курсом.

23:04, 15 апреля

В 22:26 взрыв гремел в Сумах.

Последствия и детали удара уточняются.

23:01, 15 апреля

В 22:40 в Чернигове был слышен взрыв.

23:01, 15 апреля

БПЛА:

5 с Николаевщины на Кировоградщину, Кропивницкий район.

3 с Херсонщины на Николаевщину, Баштанский район.

1 с Полтавщины на Черкасщину, Золотоношский район.

22:59, 15 апреля

Пуски "Шахедов":

  • Приморско-Ахтарск – 15 – 30 "Шахедов";
  • Курск – 10 – 20 "Шахедов";
  • Гвардейское – 7 – 14 "Шахедов";
  • Орел – 5 – 10 "Шахедов";
  • Чауда – 2 – 4 "Шахеды";
  • Миллерово – 1 – 2 "Шахеды";
  • Брянск – 1 – 2 "Шахеды".

Всего – 41 – 82 "Шахеды".

22:57, 15 апреля

Мониторы сообщают о дополнительных пусках "Шахедов":

  • Приморско-Ахтарск – 9 – 18 "Шахедов".
  • Курск – 3 – 6 "Шахедов".
  • Орел – 1 – 2 "Шахеды".

Всего дополнительно запущено от 13 до 26 "Шахедов".

22:57, 15 апреля

БПЛА на севере и юге Черниговщины курсом на Киевщину.

БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северный.

22:57, 15 апреля

Угроза вражеских БПЛА на Сумщине и Харьковщине.